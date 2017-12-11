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Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму

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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что исполнявший в 2014 году обязанности президента Украины Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму. Слова политика приводит телеканал «Громадське».

В ходе судебного заседания по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича он рассказал, что лично присутствовал на совещании, в ходе которого Нацгвардия, авиация и флот получили распоряжение «ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для защиты».

Яценюк, проходящий в этом деле свидетелем, также заявил, что Янукович «не обжаловал в суде свое отстранение от власти в феврале 2014 года, а значит, признал его законность».

2 ноября бывший глава Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что украинские политики в феврале 2014 года собирались утопить Крым в крови, но не предприняли никаких действий для сохранения полуострова в составе страны. По его словам, Виталий Кличко, занимающий теперь пост мэра украинской столицы, обещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом», а лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок говорил, что крымчане «умоются кровью».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины произошли зимой 2013-2014 годов, в результате в стране сменилась власть. Митинги сопровождались столкновениями с милицией. Во время этих событий погибли 106 человек. В феврале 2014-го Верховная Рада объявила, что Янукович больше не является президентом и покинул страну.

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