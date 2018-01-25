Во Франции появились глобусы с российским Крымом

В одном из французских магазинов в продажу поступили глобусы, на которых Крым обозначен частью России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Отмечается, что их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles. Первый секретарь по вопросам культуры украинского посольства во Франции Ирена Карла зашла в магазин и увидела такой глобус. Как дальше развивались события, не уточняется.

18 января стало известно, что в одной из школ чешской столицы Праги отец будущего школьника заметил карту Европы, на которой изображена Украина без Крыма. Флаг Украины был изображен перевернутым. По словам мужчины, учительница знает об этом, однако ничего не может сделать, поскольку «карты предоставило министерство».

Ранее в этот же день сообщалось, что португальский туристический сайт Viseu Now опубликовал карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма. Произошедшее возмутило главу украинской дипмиссии в Португалии Инну Огнивец.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин.

Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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