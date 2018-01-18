Чешским школьникам показали на карте российский Крым

В одной из школ чешской столицы Праги отец будущего школьника заметил карту Европы, на которой изображена Украина без Крыма. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается также, что флаг Украины на карте изображен перевернутым. По словам отца мальчика, учительница знает об этом, однако ничего не может сделать, поскольку «карты предоставило министерство».

По сведениям издания, на произошедшее отреагировал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. По его словам, после звонка из дипмиссии руководство школы сняло изображение с российским Крымом. «Мы также ожидаем, что министерство изымет карты из школы», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее 18 января стало известно, что португальский туристический сайт Viseu Now опубликовал карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма. Произошедшее возмутило главу украинской дипмиссии в Португалии Инну Огнивец. «Крым — это неотъемлемая часть Украины», — говорится в обращении Огнивец в редакцию Viseu Now.

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