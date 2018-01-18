Турфирма изобразила Украину без Крыма и оскандалилась

Португальский туристический сайт Viseu Now опубликовал карту Европы, где Украина изображена без Крыма, сообщается в Twitter украинского посольства в Португалии.
Карта возмутила главу украинской дипмиссии Инну Огнивец. «Крым — это неотъемлемая часть Украины», — говорится в обращении Огнивец в редакцию Viseu Now, процитированном в посте.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором около 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.
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