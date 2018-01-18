Турфирма изобразила Украину без Крыма и оскандалилась

Португальский туристический сайт Viseu Now опубликовал карту Европы, где Украина изображена без Крыма, сообщается в Twitter украинского посольства в Португалии.

Карта возмутила главу украинской дипмиссии Инну Огнивец. «Крым — это неотъемлемая часть Украины», — говорится в обращении Огнивец в редакцию Viseu Now, процитированном в посте.

— UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) 15 января 2018, 17:34

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором около 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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