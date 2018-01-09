Пятилетним детям дали покурить в честь праздника

В португальской деревне Вале-де-Салгейру маленьким детям разрешили курить в честь католического праздника Богоявление, сообщает Washington Post.

На Богоявление в Вале-де-Салгейру принято плясать вокруг костра и выбирать «короля», который наливает празднующим вино и раздает закуски. Родители в этот день покупают сигареты и предлагают их детям от пяти лет и старше. Традиция не умирает, несмотря на возмущение жителей других регионов страны.

Гильермина Матеус (Guilhermina Mateus), 35-летняя хозяйка местного кафе, дала дочерям покурить на праздник и не видит в этом никакого вреда.«Они же не курят по-настоящему, — говорит она. — И это только пара дней, сегодня и завтра. Потом они никогда не просят покурить еще».

В Португалии запрещено продавать табак несовершеннолетним, но на сигареты, которые дети получают от родителей, это правило не распространяется, поэтому власти предпочитают не вмешиваться.

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Автор книги о празднествах Вале-де-Салгейру Джозе Рибейринья (Jose Ribeirinha) полагает, что корни традиции уходят в глубокое прошлое. Жители деревни с дохристианских времен верили, что в дни зимнего солнцестояния следует нарушать табу и правила, которые действуют остаток года. Запрет на курение для детей — одно из таких правил.

Табакокурение распространилось в Европе в конце XVII века после открытия Америки.

В Португалии и других католических странах Богоявление или Крещение празднуют 6 января. Православная церковь отмечает его 19 января. В этот день в России принято освящать воду в специальных прорубях.

В апреле сообщалось, что девятилетний индонезиец, который с двух лет выкуривал по 40 сигарет в день, бросил вредную привычку, похудел и взялся за учебу.

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