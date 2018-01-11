Госдеп уравнял туризм в России с Ливаном и Гондурасом

Госдепартамент опубликовал перечень стран, посещение которых не рекомендуется гражданам США. Список опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Россия оказалась в данном списке на одном уровне с Кубой, Турцией, Ливаном, Нигером, Гондурасом и еще рядом государств. Госдеп пометил страны как «рекомендованные к пересмотру», то есть американцам предлагают еще раз взвесить возможные риски перед отправлением.

Всего ведомство разделило страны на четыре группы. В первую, безопасную, вошли страны восточной Европы, многие экзотические страны, а также ряд государств Африки, в частности, Руанда и Гамбия. Кроме того, в данной группе оказались Южная Корея, Вьетнам, Ангола, Лаос и Туркменистан.

Ко второй группе были отнесены страны, в которых необходимо соблюдать повешенную настороженность. В нее вошла Западная Европа, Индия, Китай, а также Косово, Танзания и Украина.

Россия оказалась в третьей группе из-за «угрозы терактов, домогательств и гражданских беспорядков». Американцам предписывается не посещать регионы Северного Кавказа, а также Крым.

Четвертая группа включает в себя однозначно не рекомендованные к посещению страны, в частности, КНДР, Сирия, Ирак и Афганистан.

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