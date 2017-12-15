Россияне спустили кучу денег за границей

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) опубликовала результаты исследования по расходам туристов всего мира на поездки за границу. Согласно анализу затраты россиян за рубежом в 2017-м увеличились на 27 процентов по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с отчетом наибольший рост трат туристов в заграничных поездках наблюдается в Бразилии: увеличение составило 33 процента. Россия по темпу роста расходов занимает второе место в мире, хотя предыдущие несколько лет было устойчивое снижение.

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На третьей позиции находится Китай, граждане которого стали тратить в других странах на 11 процентов больше. В США и Канаде рост составил девять процентов. Расходы итальянцев на зарубежные поездки возросли на семь процентов, а у немцев, британцев, австралийцев и французов — с двух до пяти.

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По данным исследования, с начала 2017 года и до октября международные поездки совершили 1,1 миллиарда туристов, что на семь процентов больше прошлогоднего показателя. Наибольшей популярностью у иностранцев пользовались Средиземноморье и Южная Европа (увеличение на 13 процентов). В Западной Европе туристический поток увеличился на семь процентов, в Северной — на шесть. При этом в США наблюдается уменьшение количества международных прибытий.

«Эти результаты — лучшее, что мы видели за многие годы. Они отражают устойчивый спрос на поездки по всему миру в связи с улучшением глобальной экономики», — приводятся в докладе слова генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи.

Ранее Министерство по туризму Израиля сообщало, что в 2017 году количество туристов из России увеличилось на 42 процента.

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