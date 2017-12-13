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Россияне облюбовали Израиль

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Пресс-служба министерства туризма Израиля сообщила, что в 2017-м приток российских туристов увеличился на 42 процента по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом передает «Интерфакс».

В целом за 11 месяцев в этом году иностранный турпоток в Израиль превысил 3,55 миллиона человек. Наибольшее число туристов приезжает из США, немногим меньше — из России. Замыкает тройку лидеров Германия.

В 2017 году Израиль посетило почти 373 тысячи россиян.

В этом году в ноябре Израиль посетили почти 385 тысяч иностранных туристов, что превышает показатель 2016-го на 25 процентов. Из посетивших страну в ноябре 2017 туристов 36,8 тысяч человек — из России (на 11 процентов меньше, чем в прошлом году).

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