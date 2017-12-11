Террорист назвал свою атаку в Нью-Йорке местью за действия Израиля в Газе

Террорист Акайед Юллах, попытавшийся взорвать себя на Манхэттене, заявил, что его атака была местью. Об этом пишет газета The New York Post.

27-летний выходец из Бангладеш, находящийся в больнице под надзором полиции, заявил, что пытался отомстить за действия Израиля в Газе после признания Трампом Иерусалима как столицы еврейского государства. Он уточнил, что вдохновлен идеями «Исламского государства» (организация запрещена в России), однако следователи не увидели связи бруклинского таксиста с террористами.

Ранее взрыв в Нью-Йорке сочли попыткой теракта.

Взрыв в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню прогремел в 07:20 по местному времени 11 декабря. Бомба, которую Юллах привел в действие, была сделана из 13-сантиметровой трубы, начиненной взрывчаткой, и электродетонатора. В результате атаки травмы и повреждения получили три человека, их жизни ничто не угрожает.

