Момент взрыва в Нью-Йорке попал на видео

Момент взрыва, который произошел 11 декабря в районе 42-й улицы и 8-й авеню в Нью-Йорке, попал на видео. Как сообщило в своем Twitter полицейское управление города, в результате происшествия человек, который, вероятно, переносил взрывное устройство, был ранен. Он взят под стражу.

Издание Neon Nettle пишет, что задержанный принадлежит к группировке антифашистов.

По данным пожарного департамента Нью-Йорка, всего пострадали четыре человека. На YouTube также опубликована запись пожара после взрыва на автобусной станции.

Власти пока не назвали взрыв терактом, о причастности к случившемуся на момент выхода заметки не объявила ни одна из группировок.