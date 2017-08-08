В США идентифицирована жертва теракта 11 сентября 2001 года

Спустя почти 16 лет после терактов в Нью-Йорке, экспертам удалось идентифицировать останки одной из жертв. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает The Guardian.
Имя погибшего не разглашается по просьбе семьи. Идентификация стала возможной после использования новой технологии ДНК-тестирования.
Как пишет издание, с момента терактов экспертам удалось установить личности 1641 жертвы. Около 40 процентов погибших до сих пор не опознаны.
11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.