В США идентифицирована жертва теракта 11 сентября 2001 года

Спустя почти 16 лет после терактов в Нью-Йорке, экспертам удалось идентифицировать останки одной из жертв. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает The Guardian.

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Имя погибшего не разглашается по просьбе семьи. Идентификация стала возможной после использования новой технологии ДНК-тестирования.

Как пишет издание, с момента терактов экспертам удалось установить личности 1641 жертвы. Около 40 процентов погибших до сих пор не опознаны.

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.