Стала известна личность нью-йоркского подрывника

Человек, устроивший взрыв на Манхэттене, является выходцем из Бангладеш, он находится под влиянием радикальных идей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемому 27 лет, в последнее время он проживал в нью-йоркском районе Бруклин. Его имя не называется.

Бомба, которую он привел в действие в районе 42-й улицы и 8-й авеню, была сделана из 13-сантиметровой трубы, начиненной взрывчаткой, и электродетонатора. Устройство сработало на улице, злоумышленник получил серьезное ранение. Он был доставлен в больницу и допрошен полицейскими.

Полицейское управление Нью-Йорка сообщило в Twitter, что в результате взрыва травмы и повреждения получили четыре человека, их жизни ничего не угрожает.