Взрыв в Нью-Йорке сочли терактом

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что взрыв в центре Манхэттена — попытка теракта. Об этом сообщает Reuters.

По словам Де Блазио, предполагаемый преступник, вероятнее всего, действовал в одиночку. В полиции Нью-Йорка инцидент также назвали связанным с терроризмом.

Взрыв в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню произошел 11 декабря. По данным источников New York Post в полиции, устроивший его мужчина — выходец из Бангладеш, он находится под влиянием радикальных идей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Подозреваемому 27 лет, в последнее время он проживал в нью-йоркском районе Бруклин. Его зовут Акайед Юллах. Associated Press добавляет, что свидетельств контактов Юллаха с ИГ нет.

Бомба, которую он привел в действие, была сделана из 13-сантиметровой трубы, начиненной взрывчаткой, и электродетонатора. Устройство сработало на улице, Юллах получил серьезное ранение. Он был доставлен в больницу и допрошен полицейскими.

Полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что в результате атаки травмы и повреждения получили четыре человека, их жизни ничего не угрожает. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.