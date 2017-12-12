Египет по-русски попросил Путина вернуть российских туристов

Авторитетное египетское издание «Аль-Йоум ас-Сабиа» разместило на первой полосе заголовки, в которых поприветствовало президента России и обратилось с просьбой вернуть российских туристов, — сообщает РИА Новости.

В выпуске египетской газеты от 11 декабря заголовки были написаны на русском языке. Они гласили: «Господин Президент России, добро пожаловать в Египет!» и «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?»

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В статье говорилось о встрече Владимира Путина с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая прошла в Каире. Во время переговоров обсуждалось множество экономических и политических тем, в том числе возобновление авиасообщения между странами.

В газете подчеркивалось высокое значение переговоров в Каире для местных властей. Также затрагивались темы возможных инвестиций России в нефтегазовую промышленность Египта, развитие туризма и военно-экономического сотрудничества.