Задержанная в Египте с трамадолом британка попросила выпустить ее из адской дыры

Находящаяся в египетской тюрьме подданная Великобритании 33-летняя Лаура Пламмер отправила послание родственникам, в котором умоляет помочь ей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Женщину задержали в аэропорту Хургады при попытке ввезти в Египет трамадол. Как пишет The independent, британку отправили в камеру без туалета, в которой содержатся еще 25 женщин. Женщина провела в ней почти месяц, The Sun сообщает, что в секретном послании из камеры Пламмер попросила помочь ей выбраться «из этой адской дыры».

По словам Пламмер, она привезла лекарство для своего друга-египтянина, который страдает от сильных болей в спине. Как сообщил брат подозреваемой, ей угрожает смертная казнь, а сама женщина находится на грани самоубийства. Семья уже пыталась помочь Лауре, но ее родственники стали жертвами мошенников. Двое египтян, представившись адвокатами, запросили за свои услуги десять тысяч фунтов (примерно 760 тысяч рублей). Получив деньги, они перестали выходить на связь.

В ноябре сотрудники итальянской финансовой полиции вместе с таможенниками перехватили партию таблеток трамадола, которая направлялась из Индии через итальянский порт в Ливию. По мнению сотрудников спецслужб, всю поставку контролировали представители группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным разведки, вырученные от продажи наркотиков средства должны были пойти непосредственно на финансирование деятельности ИГ. Препараты на основе трамадола выпускаются в Индии и Пакистане по низкой себестоимости. При этом в Северной Африке одна таблетка продается по цене два евро.

Трамадол — опиоидный анальгетик, сильное обезболивающее, один из побочных эффектов лекарства — стимуляция центральной нервной системы. В некоторых странах препарат считается наркотиком (к примеру, на Украине, в Узбекистане и Белоруссии). В России трамадол входит в перечень жизненно необходимых лекарств, его оборот регламентируется Госнаркоконтролем.