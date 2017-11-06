Мир
 

Задержанная в Египте с трамадолом британка попросила выпустить ее из адской дыры

Перейти в «Мою Ленту»
Лаура Пламмер
Лаура Пламмер

Находящаяся в египетской тюрьме подданная Великобритании 33-летняя Лаура Пламмер отправила послание родственникам, в котором умоляет помочь ей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Женщину задержали в аэропорту Хургады при попытке ввезти в Египет трамадол. Как пишет The independent, британку отправили в камеру без туалета, в которой содержатся еще 25 женщин. Женщина провела в ней почти месяц, The Sun сообщает, что в секретном послании из камеры Пламмер попросила помочь ей выбраться «из этой адской дыры».

По словам Пламмер, она привезла лекарство для своего друга-египтянина, который страдает от сильных болей в спине. Как сообщил брат подозреваемой, ей угрожает смертная казнь, а сама женщина находится на грани самоубийства. Семья уже пыталась помочь Лауре, но ее родственники стали жертвами мошенников. Двое египтян, представившись адвокатами, запросили за свои услуги десять тысяч фунтов (примерно 760 тысяч рублей). Получив деньги, они перестали выходить на связь.

В ноябре сотрудники итальянской финансовой полиции вместе с таможенниками перехватили партию таблеток трамадола, которая направлялась из Индии через итальянский порт в Ливию. По мнению сотрудников спецслужб, всю поставку контролировали представители группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным разведки, вырученные от продажи наркотиков средства должны были пойти непосредственно на финансирование деятельности ИГ. Препараты на основе трамадола выпускаются в Индии и Пакистане по низкой себестоимости. При этом в Северной Африке одна таблетка продается по цене два евро.

Трамадол — опиоидный анальгетик, сильное обезболивающее, один из побочных эффектов лекарства — стимуляция центральной нервной системы. В некоторых странах препарат считается наркотиком (к примеру, на Украине, в Узбекистане и Белоруссии). В России трамадол входит в перечень жизненно необходимых лекарств, его оборот регламентируется Госнаркоконтролем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Please get me out of this hellhole': Desperate plea of British holidaymaker, 33, who 'faces the death penalty' in Egypt after she was arrested for carrying £23 painkillers
Laura Plummer: Family of British tourist ‘facing the death penalty’ in Egypt fear she ‘will be murdered or kill herself’
Husband’ of Brit Laura Palmer who ‘faces death penalty’ for bringing painkillers to Egypt ALREADY has wife and girlfriends as caged Brit begs ‘get me out of this hellhole’
В Италии перехватили заготовленные для поддержки джихадистов наркотики
Последние новости
Рогозин отреагировал на слова Трампа о «величайшей военной технике»
Избитая молотком кондуктор рассказала о нападении пьяной девочки
Податливый грабитель ушел из банка ни с чем  
Рэпер Дидди потребовал называть его Любовью
Задержанная в Египте с трамадолом британка попросила выпустить ее из адской дыры
В фантастическом фильме Люка Бессона нашли украинских астронавтов
В сеть слили интимные видео соведущей шоу Сергея Дружко
Другие материалы рубрики
Мир00:03 5 ноября
О. Джей Симпсон

Попробуй докажи

Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
13:37Сегодня

Кормивший рыбок Трамп повеселил премьера Японии и свою свиту

11:31Сегодня

В США полицейский усмирил пьяную болельщицу прямым ударом в челюсть

10:45Сегодня

Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
10:15Сегодня

Трамп объявил конец эры стратегического терпения к Северной Корее

11:07Сегодня

Техасского стрелка назвали странным изгоем и проповедующим атеистом

07:46Сегодня

Техасский стрелок был осужден за нападение на жену и ребенка

Мир00:0018 октября

Шпион, разлогинься

Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
07:28Сегодня

Сенатору США сломали пять ребер

08:54Сегодня

Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 44 человека и 19 пропали без вести

00:38Сегодня

В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем и высокопоставленными лицами

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Шесть строителей из Средней Азии погибли при пожаре в бытовке в Москве
Квадроцикл въехал в зрителей во время гонки в Краснодарском крае
Вандалы осквернили пятьдесят могил на Казанском кладбище под Петербургом
Путин предложил поручить охрану губернаторов Росгвардии
Свыше 20 объектов эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Все материалы
Мир
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Кормивший рыбок Трамп повеселил премьера Японии и свою свиту
В США полицейский усмирил пьяную болельщицу прямым ударом в челюсть
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Все материалы
Бывший СССР
Недостройка века
Ради свободы от СССР Латвия пожертвовала дешевым электричеством
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
Больше сотни футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве
Белорус предложил незнакомцу 100 долларов за его девушку
В ДНР заявили об обстреле окрестностей Донецка 120 ракетами
Журналист Гордон увидел спасение Украины в превращении в колонию США
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Путину и духовным лидерам России показали тяжелый мотоцикл «Иж»
Завершено строительство «Турецкого потока» на территории России
В Мексике обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти
МВФ выдвинул Украине новые требования
В России проверят цены на iPhone X
Подсчитан ущерб Украины от коррупции
Все материалы
Силовые структуры
Ореховский терминатор
Киллер самой мощной банды 90-х убивал жестоко и со вкусом
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Из будки регулировщика дорожного движения в Москве похитили сумку
Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
Полиция застрелила одного из атаковавших пост ДПС боевиков и блокировала второго
Умер второй пострадавший при атаке смертника на пост ДПС в Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Названа предотвращающая рак еда
Рогозин отреагировал на слова Трампа о «величайшей военной технике»
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X
Первый серийный ракетный корабль проекта «Каракурт» спустят на воду в ноябре
Все материалы
Спорт
Тигрица на воле
Лучшая гимнастка планеты Маргарита Мамун ушла из спорта в 22 года
За беззубого!
Девушки мечтают спасти Россию с Овечкиным, пока Уткин падает со стула
Французский футболист отпраздновал гол в стиле Месси и спровоцировал беспорядки
Тренер-мем высказался о договорных матчах в футболе
В «Локомотиве» сравнили ЦСКА с отброшенными на обочину истории конями
Пожизненно отстраненные российские лыжники примут участие в Кубке мира
Игравший в меньшинстве ЦСКА упустил победу над лидером чемпионата
Все материалы
Культура
Страшная жизнь
Он обладал дурным характером и писал картины голым
Тору никто не пишет
Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
«Гитлер казался Сталину податливым фигляром»
Почему Сталин — не Гитлер, хотя тоже психопат
«Би-би-си» показал трейлер бандитского сериала с Серебряковым и Нортоном
Рэпер Дидди потребовал называть его Любовью
Вышел тизер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по российскому комиксу
Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости
Все материалы
Интернет и СМИ
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек
Пользователям «ВКонтакте» разрешили на сутки стать анонимусами
В сети позавидовали задирающему маме платье малышу
Несколько шариков озадачили пользователей сети
Все материалы
Ценности
Не заржавел агрегат
Британцы спустят миллионы на кареты с паровыми двигателями
Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму
Шведы обновили рекорд скорости серийных автомобилей
Художники пофантазировали на тему ароматов Nina Ricci
Придуманы носки для борьбы с приставаниями и домогательствами
Bulgari покрыл сумки и галстуки звездами к Рождеству
Сара Джессика Паркер продаст свои туфли на Пятой авеню
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
ФАС пригрозила РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Мила Кунис рассказала о пережитых на Украине унижениях
Власти Кении обвинили посетителей заповедника в гомосексуализации львов
Канадский скунс обратил горного льва в бегство
Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»
Все материалы
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Стали известны самые выгодные при перепродаже цвета машин
Появилось первое изображение «суперкара будущего» от Lamborghini
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы