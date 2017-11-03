В Италии перехватили заготовленные для поддержки джихадистов наркотики

Сотрудники итальянской финансовой полиции совместно с таможенниками перехватили партию синтетических наркотиков на общую сумму 50 миллионов евро. Об этом сообщает ANSA.

Операция была проведена в порту города Джоя-Тауро (область Калабрия). Как отмечается, отправитель партии таблеток трамадола находится в Индии, конечный получатель — в Ливии. Представители спецслужб считают, что вся цепочка контролировалась представителями группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным разведки, вырученные от продажи наркотиков средства должны были пойти непосредственно на финансирование экстремистской деятельности.

Препараты на основе трамадола в выпускаются в Индии и Пакистане и имеют очень низкую себестоимость. При этом в Ливии одна таблетка продается по цене в два евро. Лекарство очень популярно среди боевиков и террористов: оно является сильным обезболивающим средством, а также повышает выносливость.

В ряде стран препарат считается наркотиком. В России трамадол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, его оборот регламентирован со стороны Госнаркоконтроля.