Итальянские спецслужбы провели масштабную облаву на членов мафии

В провинции Реджо-Калабрия на юге Италии проведена крупнейшая спецоперация по задержанию членов местных криминальных группировок. Об этом сообщает Rai News.

В облаве принимали участие более тысячи полицейских и карабинеров, были задействованы вертолеты. В руки сотрудников спецслужб попали 116 участников мафиозного клана Ндрангета. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, вымогательстве, контрабанде и незаконном хранении оружия, мошенничестве.

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Как уточняет La Repubblica, под следствие также попали мэр Аветраны Антонио Мина и градоначальник Эрчи Джузеппе Маргерити. Они подозреваются в преступном сговоре с мафией.

2 июня сообщалось, что итальянские полицейские задержали одного из боссов мафиозного клана Ндрангета Джузеппе Джорджи, который находился в розыске 23 года. В 1994 году преступник был приговорен к 28 годам и 9 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, но ему удалось бежать. До момента задержания Джорджи входил в пятерку самых разыскиваемых итальянских мафиози.