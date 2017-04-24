В Италии арестован готовивший теракт марокканец

В итальянском Турине арестован 29-летний марокканец Мунер Аль Ауаль, подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщает ANSA.

Ауаль проживает в Италии с 2008 года. Он попадал в поле зрения спецслужб из-за пропаганды в интернете экстремистской идеологии, разжигания межрелигиозной ненависти и призывов уничтожать «неверных». Кроме того он выступал в поддержку террористов, совершивших недавние нападения в Германии, Швеции и Франции.

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Непосредственным поводом к задержанию стала его запись на одном из форумов. В ней Ауаль сообщил, что готов совершить теракт в Италии и ищет для этого сообщников.

В решении суда об аресте говорится, что мужчина представляет серьезную опасность, в первую очередь, из-за его готовности перейти к непосредственному исполнению своих угроз.

В августе прошлого года итальянская полиция арестовала по подозрению в незаконной перевозке мигрантов группу контрабандистов. Ее возглавлял боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) 41-летний Мухаммед Камель Кхемири, гражданин Туниса, ранее проходивший по делу о контрабанде наркотиков. После отбытия заключения он примкнул к радикальным исламистам.