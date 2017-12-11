Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в целом готова к открытию прямого воздушного сообщения Москва — Каир. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает ТАСС.

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола, будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время», — отметил он.

Президент подчеркнул, что египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. В ходе переговоров с президентом Арабской Республикой Абдулой-Фаттахом Халилом Ас-Сиси он обсудил алгоритм дальнейших совместных действий по возобновлению прямого авиасообщения двух стран.

Материалы по теме Друзья из страны пирамид Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет

Глава Минтранса Максим Соколов в свою очередь заявил, что самолеты между странами могут начать летать в феврале 2018 года, передает ТАСС. По словам министра, возможность подписания соответствующего протокола зависит от египтян.

8 ноября 2015 года Путин подписал указ о приостановке полетов из России в Египет. Это произошло после гибели в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли.