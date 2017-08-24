СМИ узнали о неготовности аэропортов Египта к восстановлению авиасообщения с РФ

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом до конца 2017 года возобновлено не будет, причиной этому служит неуверенность Москвы в безопасности египетских аэропортов. Об этом в четверг, 24 августа, пишет газета «Известия».

Как отмечается, единственным городом, в аэропорту которого российские специалисты по безопасности видят позитивные изменения, является Каир. Источник газеты указывает, что в столицу Египта пока будут запущены только регулярные рейсы. «Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще», — пояснил он.

Также изданию стало известно, что аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе должны быть проинспектированы до 30 сентября. «Сейчас все находится в процессе переговоров», — пояснили «Известиям». Чартерные рейсы будут отправляться туда только после признания того, что Египет способен обеспечить безопасность полетов и готов увеличить объемы перевозок.

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Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года после того, как на Синайском полуострове разбился самолет авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера находились 224 человека (большинство из них — россияне), все они погибли. Причиной крушения самолета стал теракт.

После этого Москва приостановила авиасообщение между двумя странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Арабской Республики. Российские эксперты несколько раз побывали в Египте для проверки местных аэропортов.

