В Египте заявили о диверсии с целью помешать возобновлению рейсов из России

Сотрудников аэропорта Каира обвинили в намеренном отключении электричества в авиагавани. В египетском парламенте такие действия назвали диверсией с целью помешать возобновлению рейсов из России. Об этом сообщает портал Safa.

В воскресенье, 30 июля, генпрокурор Египта Набил Садек (Nabil Sadek) приказал на 15 дней задержать 11 технических специалистов аэропорта. Власти страны также создали специальный комитет для расследования данного ЧП.

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Депутат парламента Египта Мохаммад Масуд (Mohammad Masud) обратил внимание на то, что отключение энергии произошло в момент визита российской делегации в аэропорт Каира. Политик полагает, что это было сделано с целью помешать восстановлению авиасообщения с РФ и нанести удар туристическому имиджу Египта.

Неожиданный блэкаут произошел в каирском аэропорту в пятницу, 28 июля. Сбой в энергоснабжении продлился примерно полтора часа. Это привело к задержкам международных и внутренних рейсов, нарушению работы систем безопасности и другим проблемам. Почему при этом не включились резервные генераторы, неизвестно.

В конце июля российские эксперты в очередной раз проверили меры безопасности в авиагавани египетской столицы. Специалисты признали эффективными ряд методов контроля в аэропорту. Отчет по итогам проверки будет предоставлен властям РФ.

Лайнер, на борту которого летели 224 человека (в основном россияне) осенью 2015 года разбился в небе над Синайским полуостровом в результате теракта. После этого Москва приостановила рейсы между Россией и Египтом и потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в воздушных гаванях Арабской Республики. Российские эксперты шесть раз посещали эту страну с целью инспекции аэропортов.

