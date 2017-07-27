СМИ узнали об одобрении мер авиабезопасности в Каире российскими экспертами

Российские эксперты одобрили ряд мер по безопасности, принятых египетскими властями в международном аэропорту Каира, передает портал Vetogate. Выдержки из этого сообщения приводит РИА Новости.

Как заявили источники, близкие к делегации из России, специалисты признали эффективными меры безопасности на этапе от момента захода пассажира в аэропорт до его посадки в самолет во втором терминале авиагавани.

Материалы по теме Египет не вернуть Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года

Эксперты еще должны ознакомиться с процессом доставки бортового питания в лайнеры и проинспектировать систему видеонаблюдения в аэропорту. Они также изучат биометрическое оборудование, проверяющее сотрудников воздушной гавани перед их допуском на взлетную полосу. По итогам визита в Каир российская делегация подготовит доклад для Москвы.

В апреле текущего года глава Ассоциации туристических инвесторов египетского региона Южный Синай Хишам Али предположил, что рейсы из России возобновятся не ранее середины 2018 года. Он отметил тогда, что Москва постоянно выдвигает новые требования в сфере безопасности в аэропортах Арабской Республики.

Осенью 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта. После этого Москва приостановила авиарейсы между Россией и Египтом и потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в египетских воздушных гаванях. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали это государство с целью инспекции аэропортов.