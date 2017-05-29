МИД Египта заявил об отсутствии преград для возвращения российских туристов

Глава МИД Египта Самех Шукри заверил, что его страна вновь готова принимать российских туристов. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает телеканал RT.
Каир полагает, что сейчас возвращению отдыхающих из России в Арабскую Республику ничто не мешает, подчеркнул дипломат. По словам Шукри, безопасность местных аэропортов укрепляется, за рубежом для этой цели закупается новейшее оборудование.
«Многие авиакомпании и государства никак не ограничивают воздушное сообщение и поток туристов в Египет. Мне представляется, что с египетской стороны созданы благоприятные условия, чтобы Россия приняла аналогичное решение», — сказал министр.
Он также сообщил, что между властями двух стран сейчас идет непрерывный диалог по поводу открытия авиарейсов. «Сотрудничество с российской стороной отвечает общим интересам. То есть в том числе интересам Египта, усилению его мощностей и возможностей, обеспечению полной безопасности его аэропортов», — считает Шукри.
Ранее в мае МИД России призвал находящихся в Арабской Республике граждан к осмотрительности после атаки боевиков на автобус, жертвами которой стали десятки человек.
В феврале министр транспорта Максим Соколов говорил, что авиасообщение с Египтом вряд ли удастся открыть в скором будущем. Он пояснял, что у Москвы остался ряд серьезных замечаний к системам безопасности в аэропортах этого государства.
Осенью 2015 года пассажирский самолет разбился на Синайском полуострове в Египте в результате теракта. На его борту находились 224 человека, в основном россияне. После этого Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Арабской Республики.