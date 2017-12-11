Власти Подмосковья оценили туристский потенциал региона

Общественники, представители турбизнеса, федеральных и региональных органов исполнительной власти примут участие в форуме «Подмосковье: отдых и туризм», который пройдет в Истре 14 декабря. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном правительстве в понедельник, 11 декабря.

«Московская область — уникальный регион с огромным туристским потенциалом, центр русского православия и российской культуры. Поток туристов к нам с каждым годом возрастает, и в наших силах сделать все, чтобы путешествие по подмосковной земле доставляло гостям истинное удовольствие, способствовало формированию яркого положительного образа нашего региона. Ждем от участников форума плодотворной и успешной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Она напомнила, что в 2017 году Подмосковье добилось больших результатов в туристическом секторе, к примеру, заняло первое место по темпам развития туризма во всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в туристическом секторе, получило награду журнала National Geographic «За инновационные проекты в сфере развития регионального туризма».

5 декабря стало известно, что Мособласть заняла первое место в рейтинге развития событийного туризма в регионах России.

Туристический форум состоится в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». В рамках мероприятия планируется подписание учредительного договора между областью и ассоциацией экономического взаимодействия субъектов России «Союз развития туризма в Российской Федерации», а также заключение соглашения между регионом и Национальной курортной ассоциацией, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Также на форуме состоится награждение победителей, призеров и участников конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области». Завершится мероприятие презентациями лучших практик событийного туризма 2017 года.