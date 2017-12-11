Названы самые популярные подмосковные фестивали

Особой популярностью у подмосковных жителей в этом году пользовались гастрономический фестиваль-конкурс «Золотой кабачок» в Клину и международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» в Коломне, рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства в понедельник, 11 декабря.

«Гастрономический фестиваль "Вар-варенье" в Орехово-Зуево вошел в десятку лучших фестивалей России. У культурного фестиваля "Дмитровский пряник" (стартует 11 декабря — прим. «Ленты.ру») тоже есть шанс получить известность у жителей Подмосковья, профессиональных экспертов и туристов из России», — отметила Косарева.

5 декабря министр сообщила, что Московская область заняла первое место в рейтинге развития событийного туризма в регионах России.

17 ноября на Санкт-Петербургском культурном форуме Косарева рассказала, что Подмосковье заняло первое место по темпам развития туризма во всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в туристическом секторе. Кроме того, регион занял третье место в рейтинге информационной активности культурной жизни.

В конце августа сообщалось, что Мособласть стала одним из главных туристических направлений для россиян в бархатном сезоне.

«Золотой кабачок» — это праздник урожая. По традиции он проходит в один из выходных дней сентября. На дорожках парка усадьбы Майданово открываются тематические, выставочные и торговые площадки.