Подмосковье возглавило рейтинг развития событийного туризма в России

Московская область заняла первое место в рейтинге развития событийного туризма в регионах России, сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 5 декабря.

«За несколько прошедших лет наработано очень много. То, что Московская область победила в рейтинге событийного туризма, говорит о том, что и все наши заведения, и все наши коллеги очень активно работают, чтобы сделать Московскую область туристическим регионом», — сказала министр.

Она уточнила, что следом за Подмосковьем расположились Владимирская и Свердловская области, всего в рейтинге участвовали 83 субъекта РФ.

17 ноября на Санкт-Петербургском культурном форуме Косарева рассказала, что Московская область заняла первое место по темпам развития туризма во всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в туристическом секторе. Кроме того, регион занял третье место в рейтинге информационной активности культурной жизни.

В конце августа сообщалось, что Московская область стала одним из главных туристических направлений для россиян в бархатном сезоне.

