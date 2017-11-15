Сергиев Посад стал участником турпроекта «Золотое кольцо России»

Сергиев Посаду вручено официальное свидетельство участника национального туристического проекта «Золотое кольцо России». Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве. Накануне в Императорском зале Большого театра состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию Золотого кольца.

«Сергиев Посад является самым посещаемым объектом для туристов: в 2016 году его посетили 1,5 млн. человек. Но останавливаться на этом мы не намерены. Мы стремимся к тому, чтобы он диктовал моду в туристической индустрии страны по сервису, логистике, продуманной инфраструктуре и оригинальной культурно-исторической программе», — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева на церемонии вручения свидетельств.

В мероприятии также приняли участие министр культуры России Владимир Мединский, представители Совета Федерации и Госдумы, руководство Российского союза туристической индустрии, заместители губернаторов и руководители органов исполнительной власти в сфере туризма и культуры.

«Сегодня мы готовим комплекс мероприятий, которые сделают "Золотое кольцо" не просто информационным брендом, а, можно сказать, государственным институтом. В будущем города, которые претендуют на участие в турмаршруте "Золотое кольцо", должны будут доказывать свою состоятельность в серьезной конкурентной борьбе. На основании новых стандартов, которые будут применяться для городов "Золотого кольца", маршрут станет пополняться не более одним городом в год», — подчеркнул Мединский.

25 сентября глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал Сергиев Посад главным туристическим городом региона. Он отметил, что ежегодно в город приезжает огромное количество туристов из России и со всего мира.