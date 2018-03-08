В Госдепе решили ввести санкции за поездки в Крым

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал ввести санкции за поездки в Крым. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает «Укринформ».

«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил Волкер. Он уточнил, что речь идет о поездках политиков.

По словам представителя Госдепа, ситуация в Крыму идентична проблемам с Донбассом. Единственным отличием он назвал отсутствие регулярных боевых действий «на линии разграничения».

Волкер подчеркнул, что Вашингтон также должен усилить меры в отношении России.

Ранее в марте в США предложили ликвидировать ДНР и ЛНР. «Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — заявил Волкер.

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