В Совфеде ответили на призыв Госдепа ввести санкции за поездки в Крым

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал призыв спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера ввести санкции за поездки в Крым. Его слова в четверг, 8 марта, передает RT.

«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», — подчеркнул Цеков.

По его словам, Волкер «решил взяться за Крым», хотя до сих пор не преуспел в разрешении конфликта в Донбассе. Цеков добавил, что американский дипломат «не смог дать адекватную оценку случившемуся в 2014 году».

«Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы. Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам», — сказал парламентарий. Он отметил, что «ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности».

Ранее 8 марта Волкер призвал сделать позицию США по Крыму «жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией». Он уточнил, что речь идет о поездках политиков.

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