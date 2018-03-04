В ЛНР оценили идею США расформировать республики Донбасса

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник полагает, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, предложивший расформировать республики Донбасса, путает причину со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому, что к государственному перевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве», — рассказал он.

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Мирошник добавил, что Луганская и Донецкая народные республики (ДНР) «де-факто являются и стороной конфликта, и стороной переговоров». «Они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы», — указал он.

Также представитель ЛНР считает, что начинать переговоры о мирном разрешении конфликта в Донбассе следует не с расформирования, а с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением». «Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения», — заключил Мирошник.

В начале марта Волкер, выступая в Hudson Institute, предложил расформировать ЛНР и ДНР. «Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — указал дипломат.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны.

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