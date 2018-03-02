Янукович назвал виновника войны в Донбассе

Вина за вооруженный конфликт в Донбассе лежит на президенте Украины Петре Порошенко. С таким заявлением в ходе пресс-конференции в Москве выступил бывший лидер страны Виктор Янукович, передает ТАСС.

«За четыре года никто из украинской власти не сделал попыток начать прямые переговоры ни с территорией [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик], ни с людьми, которые там живут. Вина за это ложится на Порошенко. Он обещал прекратить войну за считаные дни, но так ничего не сделал для этого», — заявил Янукович.

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Также бывший президент Украины назвал метод, с помощью которого, по его мнению, можно добиться прекращения войны в Донбассе. «Уверен, что единственный путь в поиске мира — это мирные прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением ЕС, России, США и ООН. Со своей стороны я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе — США и России. Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего», — сообщил он.

В середине января 2017 года адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший президент Украины хочет вернуться в страну. По словам адвоката, нахождение Януковича в России является вынужденной мерой, поскольку на родине его преследуют по политическим мотивам. Сердюк уточнил, что Москва предоставила его подзащитному временное убежище.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.

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