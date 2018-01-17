Янукович затосковал по родине

Бывший президент Украины Виктор Янукович желает вернуться в страну. Об этом в среду, 17 января, заявил его адвокат Виталий Сердюк, передает «Укринформ».

По словам адвоката, нахождение Януковича в России является «вынужденной мерой», поскольку на Украине его преследуют по политическим мотивам. Сердюк уточнил, что Москва предоставила его подзащитному временное убежище на территории России.

Защитник в Оболонском суде Киева, где слушается дело о госизмене бывшего президента, также пожаловался на то, что украинская сторона, несмотря на просьбы адвоката, не желает проводить допросы Януковича: «Ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос».

В декабре 2017 года 92 процента зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение режима «прошлой преступной власти» Виктора Януковича.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!