Россия отказалась выдать Украине бывшего руководителя киевского «Беркута»

Россия отказала украинской Генеральной прокуратуре в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергея Кусюка. Об этом начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал «Украинским новостям».

Горбатюк утверждает, что Москва объяснила свой отказ российским гражданством Кусюка. Он указал, что Россия не выдает своих граждан.

В феврале Москва отказалась экстрадировать на Украину 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут». По словам Горбатюка, всего ГПУ отправила запрос на выдачу 21 человека. «На сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ (...). Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — сообщил он.

В мае 2016 года прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов заявил, что в расстреле участников Евромайдана принимали участие 23 бойца спецподразделения МВД «Беркут». Еще три человека, по его словам, руководили процессом. К ним Симонов отнес и Кусюка.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Митинги сопровождались столкновениями с милицией. Во время этих событий погибли 106 человек. В феврале 2014-го Верховная Рада объявила, что президент страны Виктор Янукович больше не является президентом и он покинул страну. Высшие руководящие посты на Украине заняли представители оппозиции. Ответственность за гибель людей они возложили на спецподразделение «Беркут» и Януковича.



