Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко объявил о завершении антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Закон, который 20 февраля был подписан президентом [Петром Порошенко], систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции. АТО будет завершена, мы перейдем к операции Объединенных сил», — сообщил он.

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Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб. «Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Муженко.

По его словам, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ. Кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны. «Они требуют определенной процедуры согласования. После этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», — заключил начальник украинского Генштаба.

Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет президенту объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой области. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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