В США предложили ликвидировать ДНР и ЛНР

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Петр Порошенко и Курт Волкер

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть расформированы для выполнения Минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в Hudson Institute во время своего выступления, опубликованного на YouTube.

«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — заявил Волкер.

По мнению спецпредставителя Госдепа, выполнить минские договоренности помогут международные миротворцы. Через полгода после их прибытия в Донбасс можно будет провести местные выборы.

При этом Волкер признал, что доверие жителей самопровозглашенных республик к властям в Киеве очень низкое. По словам дипломата, украинскому руководству придется приложить немало усилий, чтобы восстановить отношения с людьми в конфликтном регионе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Жители региона выступили против смены власти в Киеве и на референдумах поддержали создание самостоятельных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию.

В ноябре 2017 года украинский генерал Александр Кузьмук заявил, что для восстановления территориальной целостности Украины армии придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города Донбасса.

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