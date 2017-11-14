Украинский военачальник предложил ради мира уничтожить Донецк и Луганск

Украинской армии для захвата Донбасса придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие крупные города региона. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил генерал украинской армии, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук.

«Кстати, у них [ополченцев Донбасса] очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все-таки может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города», — сказал Кузьмук.

Он добавил, что при попытке осуществления таких военных операций будет много жертв среди мирного населения. «Представьте, как можно штурмовать Донецк — это невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим же причинам его выполнить невозможно», — отметил генерал.

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13 ноября командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.