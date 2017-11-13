Комбат ДНР Алабай назвал возможное направление наступления украинской армии

Командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. Об этом он сказал в интервью газете «Завтра».

По его словам, атаковать позиции ополченцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут также со стороны Мариуполя на побережье Азовского моря. «На сам Донецк, на Макеевку не будет явного наступления, никому море крови не нужно, да и со стратегической точки зрения большие города нет смысла брать. Их проще взять в окружение, перерезать снабжение и потом договариваться», — отметил Новиков.

Он добавил, что на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек. «Идет мобилизация. Натовские советники выводят людей в тренировочные лагеря, где активно тренируют их. Украинская армия выгодно отличается от той армии, что была в 2014 году. Они уже воюют не первый год. Их боеспособность в разы стала выше», — подчеркнул представитель ДНР.

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17 августа представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев для осуществления провокаций перебросил в район Мариуполя артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность. «Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.