В сети появилось видео обстрела склада боеприпасов в Донбассе

В сети появилось видео взрывов на складе боеприпасов в поселке Опытное в зоне конфликта в Донбассе. В описании видео говорится, что обстрел велся по территории, контролируемой ВСУ.

Ранее в штабе АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия на юго-востоке Украины) заявляли, что пожар произошел на территории, занятой силами самопровозглашенной Донецкой народной республикой. В свою очередь, представители ДНР уточнили, что трагедия произошла «на временно оккупированной территории ВСУ».