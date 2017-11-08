ДНР и ВСУ поспорили о взрывах на складе боеприпасов

На складе боеприпасов в контролируемом самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) поселке Опытное произошел пожар. Об этом в среду, 8 ноября, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) в Facebook.

«Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города», — говорится в публикации.

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В свою очередь, представители оперативного командования ДНР сообщили РИА Новости, что Опытное находится под контролем Киева. «Судя по заявлению, командование ВСУ [Вооруженных сил Украины] абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ», — сказал представитель республики, добавив, что возгорание на арсенале произошло еще 5 ноября.

Крупнейшие взрывы на складе боеприпасов на Украине произошли 26 сентября на арсенале в городе Калиновка Винницкой области. По меньшей мере два человека пострадали. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали утром 28 сентября. В результате пожаров и взрывов на арсенале были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов, то есть больше боеприпасов, чем за три года войны в Донбассе — 24 тысячи тонн.