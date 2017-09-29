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Фейерверк для Порошенко

Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ночь с 26 на 27 сентября произошло возгорание на одном из самых крупных украинских складов боеприпасов в Винницкой области. По предварительным данным сгорело около 18 гектаров территории арсенала. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов; секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил о непоправимом уроне обороноспособности государства. «Лента.ру» разбиралась в подробностях произошедшего.

«Земля дрожит, перепонки не выдерживают»

Пожар на 48-м арсенале минобороны Украины в городе Калиновка под Винницей начался около 10 часов вечера 26 сентября. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на охваченных огнем складах хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тысяч условных вагонов), включая ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», а также артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия. По свидетельствам местных журналистов, склад был переполнен, снаряды хранились на открытых площадках. Сразу после возгорания по тревоге были подняты все силовые структуры и отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, в ликвидации ЧП принимали участие около тысячи человек.

О масштабном пожаре и взрывах в социальных сетях сообщали сами жители Винницы. «Друзья, я в бомбоубежище в нескольких километрах от Сальника, где военный арсенал. Ситуация критическая, люди в панике, взрывы — каждую секунду, земля дрожит, мощные залпы, которых не выдерживают ушные перепонки! Нужна огласка и эвакуация для людей», — писал очевидец произошедшего Станислав Возняк.

В районах, близких к военным складам, практически не осталось окон с целыми стеклами, из-за попадания боеприпасов загорелись четыре жилых дома. Жителей Калиновки и близлежащих сел (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) — всего около 28 тысяч человек — эвакуировали сотрудники полиции и Нацгвардии. Населенные пункты остались без газа и электричества. Воздушное пространство в радиусе 50 километров закрыли для пролетов, маршруты 14 поездов пустили в обход Винницы. Трассы Житомир — Могилев — Подольский и Винница — Киев временно перекрыли.

Видео взрыва в Калиновке

Масштабы происходящего можно оценить по съемкам из Калиновки, широко распространившимся в соцсетях. На одном из них на фоне городских строений в ночи заметна мощная вспышка, через несколько секунд до наблюдателей доходит взрывная волна. Один из самых впечатляющих роликов опубликовало агентство Reuters. На кадрах видно, как по трассе едет военная техника, на заднем плане из-за леса поднимается огромный огненный «гриб», вокруг которого в разные стороны разлетаются ракеты.

Возгорание локализовали только утром 28 сентября. «Мы не ожидаем дальнейшего распространения и сейчас ликвидируем последние очаги задымления», — сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. В министерстве обороны отметили, что единичные очаги горения гасят пожарные танки.

Странный звук

Сразу после первых взрывов президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций. На место происшествия лично выехали премьер-министр Владимир Гройсман и глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. «Сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. Впрочем, это будут комментировать компетентные органы», — сказал глава правительства.

В Службе безопасности Украины по горячим следам завели уголовное дело по статье «Диверсия». Развил эту идею советник президента Украины Юрий Бирюков. По его словам, пожар могли устроить с помощью беспилотника. «Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник», — написал он в Facebook. Сторонники этой версии подчеркивают, что возгорание произошло в день рождения президента Украины в родной для него Винницкой области. «О возможности диверсий со стороны РФ оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена. Но никаких сомнений в том, что 48-й арсенал уничтожен противником, у меня нет», — сказал украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Российский след власти Украины ищут при любом мало-мальски заметном происшествии на территории страны. Однако на этот раз привычного единодушия в Киеве не наблюдалось. Военный прокурор Анатолий Матиос сказал, что нет никаких данных ни о беспилотнике, ни о диверсантах. По данным винницкого издания «Реал», в последние месяцы силовики не фиксировали около воинской части подозрительных лиц. «Не было их и вечером, когда начали взрываться снаряды», — цитируют журналисты сотрудников правоохранительных органов.

Даже киевскиеофициальные лица не исключают, что на этот раз речь может идти о халатности. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для него «принципиально», чтобы ответственность за взрывы понесли те, кто отвечает за оборону страны, «начиная от начальника Генштаба [Виктор Муженко] и по всей вертикали». Депутат Верховной Рады Иван Винник также высказал мнение, что именно халатность Муженко привела к взрывам.

Нынешнее ЧП на украинских арсеналах — уже третье в этом году. 22 сентября пожар произошел на складе в окрестностях Мариуполя. В марте этого года детонировали тысячи снарядов на складе в городе Балаклея Харьковской области. Эвакуировали жителей города и близлежащих сел — всего около 19 тысяч человек. Погибли двое, еще пятеро пострадали. Интересно, что тогда официальные лица тоже сначала говорили о беспилотнике и предполагали диверсию. Позже, однако, уголовное дело было возбуждено по статье «халатность», следователи предполагают, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

Похожим образом завершилось и расследование другого крупного ЧП, произошедшего на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области (на подконтрольной Киеву территории) осенью 2015 года. Тогда в результате пожара были уничтожены свыше 3 тысяч тонн ракет и снарядов, 48 единиц военной техники, в том числе реактивная система залпового огня «Смерч» и семь машин системы залпового огня «Ураган». Официальные лица по горячим следам обвинили в произошедшем диверсантов; однако позже в военной прокуратуре заявили, что причиной стала халатность должностных лиц, в частности — начальника склада.

К слову, воинская часть в Калиновке уже привлекала внимание правоохранительных органов. В 2015 году командир части полковник Игорь Малежик был осужден за халатность, приведшую к ущербу на сумму 188 тысяч гривен. В том же 2015 году часть получила несколько десятков миллионов гривен именно на повышение мер безопасности при хранении боеприпасов. До этого, в 2014-м, в Калиновку на те же цели ушли 600 миллионов гривен.

Все украдено до нас

Третья версия — попытка скрыть хищения. Такие прецеденты тоже были. Пожар на военном складе в городе Артемовске Донецкой области в 2003 году едва не стер с лица земли этот населенный пункт. В общей сложности взорвалось 3 тысячи снарядов, повреждения получили 200 многоквартирных и частных домов. Виновным признали начальника службы ракетно-артиллерийских вооружений майора Владимира Бевза и начальника склада номер 14 прапорщика Валерия Ботнаря. Было установлено, что военнослужащие при помощи газосварки резали на складе металлоконструкции для последующей продажи; работы проводились в непосредственной близости от ящиков с боеприпасами.

Эксперты отметили, что взрывы на складе в Калиновке прогремели на следующий день после публикации доклада международной расследовательской организации «Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции». Из него следует, что «представители властей и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет советское вооружение из Европы в Африку и на Ближний Восток». В тот же день международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Киев в нарушение международных обязательств поставлял оружие в Южный Судан; в докладе указывается, что поставки велись через компанию, расположенную в ОАЭ.

Украинские власти отрицают свою причастность к незаконной торговле оружием, но военный эксперт Олег Жданов считает, что версия «все украдено до нас» должна стать приоритетной. «Сперва горят склады, а потом военачальники заявляют, что надо четыре миллиарда гривен на закупку боеприпасов, что израсходовали семь миллионов снарядов», — говорит он.

Независимо от того, к каким выводам придет следствие на этот раз, история с очередным пожаром на военном складе не лучшим образом отразится на имидже украинской армии. Киев претендует на получение летального оружия из США, но едва ли такое громкое происшествие укрепит решимость Вашингтона. Киевские власти декларируют курс на вступление в НАТО, но подобное состояние арсеналов никак не повышает привлекательность страны в глазах руководства Североатлантического альянса. Тем более если подозрения в незаконных операциях с вооружением подтвердятся.

Игорь Кармазин

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