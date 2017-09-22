В воинской части под Мариуполем загорелся склад боеприпасов

В Донецкой области (территория под контролем Киева) вблизи села Новоянисоль прогремели взрывы на складах боеприпасов. Об этом в пятницу, 22 сентября, информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Стражи порядка взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку», — говорится в сообщении.

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В оперативном командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ), ссылаясь на данные, полученные от командования воинской части, заявили, что причиной детонации боеприпасов стал поджог неизвестными гражданскими лицами, передает телеканал «112 Украина». В свою очередь, губернатор Донецкой области Павел Жебривский сказал, что огонь перекинулся на два жилых дома, расположенных рядом с воинской частью. «Сейчас туда подтягивают танк для разминирования, потому что есть опасность для жизни людей, которые там будут разминировать и тушить», — сказал он.

Село Новоянисоль находится в 36 километрах от Мариуполя.

Крупнейший пожар на складе танковых и артиллерийских боеприпасов произошел на Украине в городе Балаклея Харьковской области в марте нынешнего года. Возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Погибших и пострадавших не было. Население из города и близлежащих сел — около 19 тысяч человек — эвакуировали.