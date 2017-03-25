Эксперты НАТО прибыли на пострадавшие от пожаров склады под Харьковом

Эксперты НАТО начали приезжать на военную базу в городе Балаклея, на территории которой горели склады с боеприпасами. Об этом, как сообщает телеканал «112 Украина», рассказала председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная.

«На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента», — сказала она.

С просьбой о помощи к НАТО Петр Порошенко обратился в четверг, 23 марта.

Пожар возник в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у Балаклеи. В результате началась детонация боеприпасов. По последним данным, жертвой ЧП стала женщина, еще одна получила ранения.

Один из очевидцев рассказал, что пожару на складе предшествовал визит высокопоставленных офицеров. «Приезжали генералы, выпивали на базе, и после их отъезда начали происходить взрывы. Что они там делали, никому не известно. Одно могу сказать, что ситуация со взрывами свидетельствует о халатности генералов», — заявил мужчина.

Украинское руководство не исключает, что причиной инцидента стала диверсия.