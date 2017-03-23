Под Харьковом начался пожар со взрывами на одном из крупнейших арсеналов

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В Харьковской области в городе Балаклея в ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе с вооружением, сообщается на сайте Минобороны Украины.

На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Игорем Павловским, офицерами министерства и Генштаба.

Как передает телеканал «24.ua», пожар начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Он был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

Как отмечается, это один из крупнейших на Украине складов боеприпасов.

На городском информационном сайте сообщается, что местные жители покидают район военной части. Мобильная связь перегружена или отсутствует, стационарной в некоторых местах также нет. На автозаправках под Балаклеей — большие очереди. На дорогах из-за огромного потока машин образовались пробки.

Жители Балаклеи сообщают, что в районах, находящихся у военных складов, практически не осталось окон с целыми стеклами.