Причиной взрыва боеприпасов на складе под Харьковом названа диверсия

Причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным следствия, стала диверсия. Об этом в своем Facebook заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он уточнил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметров. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

Из-за опасности увеличения площади детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения. Установлена семикилометровая зона безопасности.

На место происшествия выехало руководство области и правоохранительных органов. Государственная пограничная служба ужесточила режим пограничного контроля на юго-восточном направлении.

Как сообщается на странице Генштаба Украины, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.