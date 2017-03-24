Стало известно о первой погибшей при взрывах на военных складах на Украине

Одна женщина погибла, еще одна получила ранения в результате взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области Украины. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил на заседании Верховной Рады глава государственной службы по ЧС на Украине Николай Чечеткин, передает ТАСС.

«Поздно вечером (23 марта — прим. «Ленты.ру») в ходе обследования жилищного сектора под разрушенными конструкциями дома найдена погибшая женщина 1951 года рождения», — заявил он. Чечеткин добавил, что еще одна женщина, 1962 года рождения, получила осколочные ранения головы.

Согласно заявлению Минобороны страны, частота взрывов на арсеналах упала до одного каждые 15-20 минут, передает «Интерфакс-Украина». Отмечается, что началось разминирование прилегающей территории.

По данным РИА Новости, в результате взрывов боеприпасов повреждены более 10 хозяйственных сооружений, а также школа, молокозавод и железнодорожная станция.

Возбуждены уголовные дело по статьям уголовного кодекса «Диверсия» и «Халатность».

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у Балаклеи, произошел пожар. Возгорание привело к детонации боеприпасов. В связи с этим было принято решение об эвакуации населения с прилегающих территорий. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении привлечь страны НАТО для ликвидации последствий пожара.

