В ЛНР назвали взрыв боеприпасов под Харьковом попыткой скрыть недостачу

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области устроили украинские силовики. По его мнению, таким образом они пытались скрыть от руководства массовую недостачу вооружений. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает «Луганский информационный центр».

«ВСУ продавали боеприпасы, и, узнав о прибытии заместителя министра обороны Украины по вооружению генерала [Игоря] Павловского, с целью скрыть факты масштабных недостач руководство склада организовало диверсию по подрыву данного склада», — подчеркнул Марочко.

Он также утверждает, что силовики создали тайник в селе Теплое (Станично-Луганский район, находится под контролем Киева), куда они свозят ворованные боеприпасы для последующей перепродажи на черном рынке.

Кроме того, Марочко добавил, что командование перестало обеспечивать боеприпасами 59-ю бригаду Вооруженных сил Украины «в связи с выявленными фактами их хищения». По аналогичным причинам боевую готовность утратили подразделения 1-го гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 54-й бригады, добавил он.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Он был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города. Как сообщили утром 23 марта в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывы разной интенсивности на складе продолжаются.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что причиной детонации боеприпасов стала диверсия.