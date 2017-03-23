Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией из-за взрывов боеприпасов

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану восточного участка границы из-за пожаров и взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-центр ведомства.

«Силами подразделений Восточного регионального управления и резервов ведомства увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска», — говорится в сообщении. Отмечается, что меры безопасности в пунктах пропуска усилены, а также уточнено взаимодействие погранслужбы со всеми силовыми ведомствами страны.

В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на военных складах под Харьковом продолжаются взрывы разной интенсивности. В ведомстве отмечают, что движение пассажирского транспорта на железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

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Ранее в четверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным, стала диверсия. Он уточнил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметра. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

Также сообщалось, что из-за опасности увеличения площади детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения. Установлена семикилометровая зона безопасности. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва, который был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах.