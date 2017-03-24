Очевидец рассказал о попойке генералов перед взрывами на складах под Харьковом

Визит высокопоставленных офицеров предшествовал приведшему к детонации боеприпасов пожару на территории военного склада в городе Балаклея Харьковской области. Об этом рассказал местный житель, его слова приводит телеканал NewsOne.
«Знаю, что перед взрывами была проверка. Приезжали генералы, выпивали на базе, и после их отъезда начали происходить взрывы. Что они там делали, никому не известно. Одно могу сказать, что ситуация со взрывами свидетельствует о халатности генералов», — отметил он.
По словам очевидца, на объекте есть много военнослужащих, которые постоянно выпивают. «Об этом знают все местные жители», — добавил мужчина.
По состоянию на 14:00 мск на территории арсенала в Балаклее наблюдаются взрывы. Ликвидированы 16 пожаров, их тушением занимается спецподразделение Минобороны Украины. Устранение последствий ЧП, как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, может занять неделю.
В результате взрывов погибла женщина, еще одна ранена.
Пожар на армейском складе, который привел к детонации боеприпасов, возник в ночь на 23 марта. Украинское руководство не исключает, что причиной инцидента стала диверсия.