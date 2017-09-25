Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Киев в нарушение международных обязательств поставлял в Южный Судан оружие, которое впоследствии использовалось для убийства мирных жителей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 25 сентября, докладе организации.

«В августе 2014-го украинский государственный экспортер оружия "Укринмаш" заключил контракт стоимостью 169 миллионов долларов на поставку широкого спектра оружия. Оно включало автоматы Калашникова, пулеметы, большое количество боеприпасов к ним, а также минометы и мины к ним, тысячи гранат для РПГ; все это было поставлено для "министерства обороны Южного Судана"», — отмечается в документе.

Поставки велись через расположенную в ОАЭ компанию, сказано в докладе. Также в период между 2014 и 2015 годами с Украины везли туда боевые вертолеты. Правозащитники отмечают, что Украина и ОАЭ должны, в соответствии с международными обязательствами, предотвращать поставки оружия тем, кто может использовать его для серьезных нарушений международного права.

В июле 2016-го агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждалось, что оружие из зоны боевых действий в Донбассе нелегально поставляется на Ближний Восток. В беседах с журналистами агентства украинские силовики и ополченцы рассказали, что значительное количество оружия вывозится из зоны конфликта. В некоторых случаях поставки осуществлялись организованно.

Конфликт в Южном Судане идет с 2011 года, в ООН отмечали, что в стране производятся этнические чистки.