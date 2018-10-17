На Украине покрыли позором действующую Раду

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко раскритиковал нынешнюю Верховую раду. Об этом он рассказал телеканалу «112 Украина».

Он заявил, что считает парламент самым большим позором из-за нежелания законотворцев отменить депутатскую неприкосновенность. «Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне. Если в стране не станет "один закон для всех", в таком случае не будет и Украины», — сказал он.

Червоненко отметил, что «коррозия морали и коррупция морали» дошли в стране до самых низов, и желающие бороться с несправедливостью начинают уезжать, поскольку не хотят тратить на это свои жизни.

По закону Украины депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности. Неприкосновенность с него может быть снята лишь после соответствующего решения парламентариев.

8 сентября Червоненко заявил, что Украина «перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование». Так он прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о Гитлере как о «самом большом демократе».

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